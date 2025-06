Trabalhadores da Trust in News decidiram prolongar a greve até que a administração liquide as dívidas com os trabalhadores.

Em causa está o pagamento de 75% do salário de maio e o respetivo subsídio de refeição.



A paralisação já provocou o atraso de um dia na publicação da revista Caras, que saiu para as bancas com um número de páginas abaixo do habitual, bem como a revista Visão.



A paralisação da Trust in News começou no dia 20 junho.



Desde então, o sócio único Luís Delgado ainda nada disse sobre o pagamento dos salários nem sobre o futuro dos títulos do grupo.