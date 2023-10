Trabalhadores das escolas estão em greve por aumentos salariais

A iniciativa de hoje partiu do Sindicato Nacional dos Profissionais da Educação (Sinape), que alerta para "uma desvalorização salarial destes profissionais da educação" desde 2010.

No pré-aviso de greve, o Sinape afirma que estes profissionais "viram as suas tabelas `engolidas` pelo ordenado mínimo nacional, sem que existisse uma reestruturação das carreiras".

A paralisação acontece três dias após a greve de professores e educadores convocada pela plataforma de nove organizações sindicais, da qual faz parte o Sinape, assim como a Federação Nacional de Educação (FNE) e a Federação Nacional dos Professores (Fenprof).

A repórter da Antena 1, Sara Araújo de Almeida, foi conhecer o caso de uma trabalhadora que vai fazer greve, hoje, num agrupamento de escolas na Maia, no distrito do Porto.



Esta é já a terceira greve, a afectar as actividades lectivas, desde o início das aulas.

Segundo um balanço realizado pela plataforma ao início da tarde de sexta-feira, a greve teve uma adesão acima de 80% e "cerca de 90% das escolas" estiveram sem aulas.

A greve de hoje é a terceira do atual ano letivo, que começou há menos de um mês e que contou logo nos primeiros dias com uma paralisação de uma semana convocada pelo Sindicato de Todos os Profissionais da Educação (Stop) e dirigida a professores e pessoal não docente.

c/Lusa