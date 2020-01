Trabalhadores de Cervejaria Galiza no Porto fecharam o ano com salários regularizados

Os trabalhadores da cervejaria Galiza no Porto têm os salários em dia. Os próprios funcionários têm gerido o restaurante e o aumento das receitas permitiu a regularização do que estava em falta. Agora, apelam à intervenção do Governo para que seja encontrada uma solução.