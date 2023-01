Trabalhadores do Hospital Amadora-Sintra em greve

Foto: Fernando Nobre - RTP

Os trabalhadores do Hospital Amadora-Sintra estão em greve, esta quinta-feira, entre as 8h00 e a meia-noite. Em causa está a negociação de um Instrumento de Regulamentação Trabalho e a harmonização dos direitos dos trabalhadores com o que está em vigor nos hospitais públicos.