Trabalhadores do IGFSS exigem prémio de desempenho

”, explicou, em declarações à Lusa, Joaquim Ribeiro do Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas.No total, o instituto conta com aproximadamente 400 trabalhadores, sendo que 180 não são abrangidos pelo prémio de desempenho, segundo o responsável.Os trabalhadores vão também entregar um abaixo-assinado, que conta com cerca de 160 assinaturas, e também já enviaram um pedido de reunião com a ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.