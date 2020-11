Trabalhadores em lay-off têm sido penalizados pela segurança social

Nos termos do Código de Trabalho, os cortes salariais originados pelo lay-off não podem prejudicar a carreira contributiva que serve de base de cálculo a prestações futuras como subsídio de desemprego, doença ou parentalidade.



As primeiras queixas e denúncias de erros chegaram à Provedora de Justiça há cerca de duas semanas, e o problema pode ter afetado milhares de pessoas.



Ao Jornal de Negócios o Ministério da Segurança Social alegou que a situação se deveu à suspensão do registo de equivalências e que os trabalhadores cujos valores das prestações sociais apuradas possam ter sido reduzidas serão ressarcidos, com direito a retroativos.