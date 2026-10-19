País
Trabalhadores não docentes hoje em greve por falta de condições laborais
Esta segunda-feira as escolas podem voltar a ficar de portas fechadas devido à greve dos trabalhadores não docentes. Uma paragem convocada por dois sindicatos - um dos trabalhadores do Estado e outro dos Profissionais da Educação.
O protesto prende-se com a contestação aos baixos salários e pouca valorização profissional destes trabalhadores.
Francisco Clemente Pinto, dirigente do Sindicato dos Profissionais da Educação acusa o Governo de estar a desinvestir há vários anos na educação.
O sindicalista refere que a falta de novos incentivos torna o setor cada vez menos atrativo o que agrava a falta de profissionais nas escolas.