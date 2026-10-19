Trabalhadores não docentes hoje em greve por falta de condições laborais

Trabalhadores não docentes hoje em greve por falta de condições laborais

Esta segunda-feira as escolas podem voltar a ficar de portas fechadas devido à greve dos trabalhadores não docentes. Uma paragem convocada por dois sindicatos - um dos trabalhadores do Estado e outro dos Profissionais da Educação.

RTP Antena 1 / Adicionar como fonte informativa
Foto: Sara Piteira - RTP

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O protesto prende-se com a contestação aos baixos salários e pouca valorização profissional destes trabalhadores.

Francisco Clemente Pinto, dirigente do Sindicato dos Profissionais da Educação acusa o Governo de estar a desinvestir há vários anos na educação.

O sindicalista refere que a falta de novos incentivos torna o setor cada vez menos atrativo o que agrava a falta de profissionais nas escolas.
Além da questão salarial os trabalhadores não docentes continuam à espera de um enquadramento profissional próprio que o Governo prometeu.
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