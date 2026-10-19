Trabalhadores não docentes hoje em greve por falta de condições laborais

O protesto prende-se com a contestação aos baixos salários e pouca valorização profissional destes trabalhadores.





Francisco Clemente Pinto, dirigente do Sindicato dos Profissionais da Educação acusa o Governo de estar a desinvestir há vários anos na educação.





O sindicalista refere que a falta de novos incentivos torna o setor cada vez menos atrativo o que agrava a falta de profissionais nas escolas.

Além da questão salarial os trabalhadores não docentes continuam à espera de um enquadramento profissional próprio que o Governo prometeu.