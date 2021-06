Trabalhadores portugueses fazem um balanço positivo do teletrabalho

Foi um dos muitos desafios trazidos pela pandemia e que, dizem alguns, veio para ficar. Os trabalhadores portugueses fazem um balanço positivo do teletrabalho, apesar das dificuldades encontradas no percurso. É o que conclui um estudo da Universidade Católica Portuguesa, no âmbito do projeto WORK AT HOME. Conciliar a vida profissional e a vida pessoal foi uma das maiores provas.