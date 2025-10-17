País
"Trabalhar mais e receber menos". Greve de enfermeiros atinge "centenas de serviços"
O Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) junta esta sexta-feira em protesto os enfermeiros, que se manifestam em Lisboa. A concentração junto ao Ministério da Saúde insere-se na greve nacional convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses.
O presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) garante que há "centenas de serviços" paralisados.
Estes profissionais de saúde também gritaram palavras de ordem como "Governo escuta, os enfermeiros estão em luta" e "Valorização sim, exploração não".Os enfermeiros entregaram no Ministério da Saúde uma moção contra o ACT. O documento que tem mais de 11 mil assinaturas.
O SEP acusa o Governo de querer poupar dinheiro à custa dos profissionais de saúde. A proposta de Acordo Coletivo de Trabalho acaba com a jornada contínua, impõe o banco de horas e prolonga o horário semanal até às 60 horas.
O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alerta para "o aumento da exploração, e facilitar a entrega da gestão pública das Unidades Locais de Saúde às PPP”.