"Trabalhar mais e receber menos". Greve de enfermeiros atinge "centenas de serviços"

Os enfermeiros entregaram no Ministério da Saúde uma moção contra o ACT. O documento que tem mais de 11 mil assinaturas. Estes profissionais de saúde também gritaram palavras de ordem como "Governo escuta, os enfermeiros estão em luta" e "Valorização sim, exploração não".





O SEP acusa o Governo de querer poupar dinheiro à custa dos profissionais de saúde. A proposta de Acordo Coletivo de Trabalho acaba com a jornada contínua, impõe o banco de horas e prolonga o horário semanal até às 60 horas.





O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses alerta para "o aumento da exploração, e facilitar a entrega da gestão pública das Unidades Locais de Saúde às PPP”.





De acordo com José Carlos Martins, "assumimos os serviços mínimos que estão legalmente fixados, e, portanto, temos um forte impacto (...) em consultas externas, centros de saúde e na cirurgia programada dos blocos operatórios". Os enfermeiros também se concentraram junto ao Ministério da Saúde, em Lisboa. Na concentração esteve presente, ao início da tarde, o secretário-geral do PCP. Paulo Raimundo. A greve convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) começou às 8h00 e termina à meia-noite.