"Trabalho por fazer". ASPP quer antecipar negociações com nova ministra da Administração Interna

À semelhança do que foi feito nessa reunião em que os representantes da PSP apontaram para a urgência da retoma das negociações, o comunicado da ASPP, esta quarta-feira, insiste no apelo.





A Associação Sindical de profissionais de Polícia (ASPP) defende debater, ainda este mês, ”a indexação da componente fixa do SSRFS para 2026 (que ficou em 2% em 2025 -7 EUR), a alteração à portaria de avaliação de serviço (de três para dois anos para mudança de nível remuneratório), a alteração da portaria dos serviços remunerados (dignificação de tal regime), a resolução do vazio criado pelo art.º. 155.° do EP (concurso a Chefe Coordenador) e a criação de um índice remuneratório com efeito administrativo a todos os profissionais que já possuem requisitos legais para alteração de nível remuneratório, mas que o mesmo não existe para o respetivo posto, poderiam ser matérias já debatidas e mesmo efetivadas”. A ASPP entende que para “a calendarização em setembro” pode ficar “a alteração da tabela remuneratória, a reestruturação dos suplementos e as alterações ao Estatuto Profissional.





No comunicado, a associação defende que retomar já as negociações “seria não só um sinal de boa gestão de expectativas, como um indício positivo para o imenso trabalho que está por fazer.”





A ASPP volta a denunciar, “com profissionais exaustos, constantemente "convidados" a perder as suas folgas, "presenteados" com sobrecarga de trabalho e comandantes numa gestão em desespero.