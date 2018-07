Tráfico de armas. Polícia lança operação em quatro distritos

RTP04 Jul, 2018, 09:00 / atualizado em 04 Jul, 2018, 10:20 | País

As diligências estão a ser efetuadas por agentes da PSP, com o apoio da GNR | Rafael Marchante - Reuters (arquivo)

As diligências estão a ser efetuadas por agentes da PSP, com o apoio da GNR.





As mais de 50 buscas, que servem para cumprir vários mandatos de busca relacionados com tráfico de armas, estão a ser realizadas em Lisboa, Porto, Setúbal e Santarém.



Pelo menos 12 pessoas já foram detidas. Várias dezenas de armas e centenas de munições foram apreendidas.



Em Lisboa, as operações de buscas domiciliárias estão a decorrer no Casalinho da Ajuda e no Bairro 2 de Maio. Os agentes da PSP chegaram aos dois bairros cerca das 7h00.







Na operação “Colmeia” estão envolvidos cerca de 400 operacionais.



(em atualização)