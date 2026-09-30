Tráfico de droga. Dez detidos e duas "narcolanchas" apreendidas pela GNR no Algarve

A Guarda Nacional Republicana (GNR) deteve dez homens e apreendeu duas embarcações e uma viatura numa operação de vigilância costeira realizada durante a madrugada de esta quarta-feira em Tavira e na Fuseta, no Algarve.



Do total dos dez detidos, oito de nacionalidade estrangeira com idades entre os 19 e os 30 anos foram localizados em Tavira, enquanto os restantes dois, portugueses, de 43 e 46 anos, foram detidos na Fuseta, no concelho de Olhão, indicou a GNR em comunicado.



Segundo a força de segurança, a operação foi desencadeada após a deteção de embarcações de alta velocidade (EAV), vulgarmente ligadas ao narcotráfico, pelo Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVICC) na costa algarvia.



A movimentação das embarcações, uma de pesca e outra insuflável com motor, levantou suspeitas, tendo sido mobilizados meios terrestres, marítimos e aéreos para acompanhar os seus movimentos, especifica a Guarda.



"Foram confirmados movimentos suspeitos nas imediações de Tavira e da Fuseta, percebendo-se que se trataria do apoio logístico do tráfico de droga por via marítima", destaca.



A GNR adianta que no decorrer da operação foi apurado que as embarcações estavam ligadas ao apoio logístico ao tráfico de droga por via marítima.



A intervenção policial contou com o reforço de militares do Comando Territorial de Faro.



A GNR conclui que mantém uma vigilância permanente da costa portuguesa, reforçando o dispositivo operacional com vista à prevenção e ao combate da criminalidade transfronteiriça, nomeadamente o tráfico de droga e outras atividades ilícitas associadas à utilização da via marítima.