"Tráfico de estupefacientes por via aérea". Detidos três suspeitos no Aeroporto de Lisboa

"A Polícia Judiciária realizou, nos últimos dias, uma operação policial que resultou na detenção de três cidadãos por tráfico de estupefacientes e na apreensão de uma quantidade de cocaína suficiente para a composição de pelo menos 700 mil doses individuais", lê-se em comunicado da Polícia Judiciária.



"A referida droga, em elevado grau de pureza, entrou no Aeroporto de Lisboa a partir de um voo com origem num país sul-americano", indica a polícia de investigação criminal. "A investigação prossegue", de acordo com a nota da Polícia Judiciária.



Esta operação foi "dirigida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, com a colaboração da Autoridade Tributária e Aduaneira".



"Enquadrou-se na atividade que regularmente é exercida visando prevenir e reprimir a introdução de produtos estupefacientes em território nacional através do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa".



"Os arguidos, com idades entre os 23 e 42 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial", tendo-lhes "sido aplicada a medida de coação prisão preventiva".