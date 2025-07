Tráfico de seres humanos. Crime com número baixo de condenações

Mais de 2000 pessoas foram vítimas de tráfico humano em Portugal, durante os últimos 6 anos.

O número é divulgado hoje, pelo jornal Público, a partir de dados do Grupo de Especialistas sobra a Acção contra o Tráfico de Seres Humanos.





De acordo com dados divulgados em 2024 pelo Observatório de Tráfico de Seres Humanos, a 21 de dezembro de 2023 existiam 22 reclusos condenados por este crime - um número que se tem mantido no período recente. Nesse mesmo ano - 2023 - as autoridades tinham registado 53 suspeitos.

As informações de 2024 ainda não estão compiladas, mas a coordenadora do Observatório, Rita Penedo, ouvida também pela Antena 1, diz que a tendência não se alterou.O que mudou, explica Rita Penedo, foram as circunstâncias e o fim em que acontece o tráfico humano.A atenção de toda a sociedade é fundamental para denunciar às autoridades indícios que possam parecer relevantes destaca Manuel Albano.O coordenador do Plano Nacional Contra o Tráfico de Seres Humanos lembra que há cinco redes regionais de apoio e proteção a vítimas com linhas telefónicas gratuitas disponíveis 24 horas por dia.Todas estas informações podem ser consultadas na página eletrónica da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.