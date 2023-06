Tráfico humano. Buscas do SEF visam presidente da AG da Liga e a academia de futebol

O caso envolve negócios ilegais com jogadores de futebol vindos da Ásia e da América do Sul. A RTP apurou que o caso envolve 114 jovens com idades entre os 13 e os 22 anos.





Os jovens viviam num regime de internato. A academia em causa retinha os passaportes e só podiam sair das instalações com autorização superior. Por agora, os jovens vão ficar à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Os que já têm mais de 18 anos poderão decidir o que pretendem fazer.







Estes jovens chegaram a Portugal atraídos por contratos de formação académica e na área do futebol, com promessas de serem colocados em clubes das Ligas Nacionais. Os pais pagavam entre 600 a 1.300 euros por mês.