Tráfico humano. Especialista em migrações defende maior fiscalização

As declarações surgem depois de uma operação desenvolvida pela Polícia Judiciária na semana passada em vários locais do distrito de Beja.Dos mais de 300 imigrantes alegadamente vítimas de uma rede de tráfico de pessoas no Baixo Alentejo, apenas 57 aceitaram a ajuda das autoridades portuguesas, ou seja, cerca de 20 por cento.É pouco, mas, para Pedro Góis, estes números não são surpreendentes.O especialista em Migrações acrescenta ainda que é necessário um trabalho concertado entre as várias entidades do Governo para travar estas redes de tráfico humano.