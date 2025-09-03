"Tragédia na capital portuguesa". Acidente com Elevador da Glória em destaque na imprensa internacional
O acidente no elevador da Glória, em Lisboa, na tarde desta quarta-feira está a ser acompanhado em todo o mundo. As imagens do descarrilamento do elevador histórico, que provocou 15 mortos e 18 feridos, estão a ser destacadas por toda a imprensa internacional.
"Um dos acidentes mais trágicos registados na capital portuguesa”, notícia o jornal espanhol El País. O episódio envolvendo “o elétrico amarelo e branco, que sobe e desce uma colina íngreme no centro da cidade” também é descrito pela agência de notícias Associated Press como "a pior tragédia recente em Lisboa".
Em França, o Le Monde descreve “uma carruagem do elevador esmagado no chão”, de onde os socorristas têm retirado vários corpos dos escombros “numa das zonas turísticas mais movimentadas da cidade”, relata a France24. Já na Alemanha, o jornal Bild noticia um “choque na época das férias”.
No Reino Unido, o canal britânico BBC está acompanhar a situação em direto e explica que "os elétricos icónicos são essenciais para a cidade (de Lisboa) e extremamente populares entre os turistas".
"Os icónicos elétricos amarelos são uma parte crucial de uma cidade tão montanhosa como Lisboa. Eles serpenteiam por muitas das ruas de calçada", observa o correspondente da BBC. "Já andei várias vezes neste e noutros elétricos de Lisboa e, embora sejam um pouco instáveis, parecem sempre suficientemente seguros”, prossegue na análise.
At least 15 people dead after Lisbon's historic Gloria funicular crashes, authorities say https://t.co/e7iHnU1Hhe— BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 3, 2025
O The Sun noticia um “acidente horrível” após um “elevador icónico se soltar, descer a colina e descarrilar, destruindo-se com dezenas de pessoas a bordo”.
Do outro lado do Atlântico, a tragédia numa "das principais atrações turísticas de Lisboa" está em destaque na imprensa brasileira e norte-americana.