"Tragédia na capital portuguesa". Acidente com Elevador da Glória em destaque na imprensa internacional

por Rachel Mestre Mesquita - RTP
Pedro Rocha - Reuters

O acidente no elevador da Glória, em Lisboa, na tarde desta quarta-feira está a ser acompanhado em todo o mundo. As imagens do descarrilamento do elevador histórico, que provocou 15 mortos e 18 feridos, estão a ser destacadas por toda a imprensa internacional.

"Um dos acidentes mais trágicos registados na capital portuguesa”, notícia o jornal espanhol El País. O episódio envolvendo “o elétrico amarelo e branco, que sobe e desce uma colina íngreme no centro da cidade” também é descrito pela agência de notícias Associated Press como "a pior tragédia recente em Lisboa".

Em França, o Le Monde descreve “uma carruagem do elevador esmagado no chão”, de onde os socorristas têm retirado vários corpos dos escombros “numa das zonas turísticas mais movimentadas da cidade”, relata a France24. Já na Alemanha, o jornal Bild noticia um “choque na época das férias”.

No Reino Unido, o canal britânico BBC está acompanhar a situação em direto e explica que "os elétricos icónicos são essenciais para a cidade (de Lisboa) e extremamente populares entre os turistas".

"Os icónicos elétricos amarelos são uma parte crucial de uma cidade tão montanhosa como Lisboa. Eles serpenteiam por muitas das ruas de calçada", observa o correspondente da BBC. "Já andei várias vezes neste e noutros elétricos de Lisboa e, embora sejam um pouco instáveis, parecem sempre suficientemente seguros”, prossegue na análise. 


O The Sun noticia um “acidente horrível” após um “elevador icónico se soltar, descer a colina e descarrilar, destruindo-se com dezenas de pessoas a bordo”.

Do outro lado do Atlântico, a tragédia numa "das principais atrações turísticas de Lisboa" está em destaque na imprensa brasileira e norte-americana. 
