"Traje para Todos" para tornar o Museu Nacional do Traje mais inclusivo

A ideia surgiu após uma visita ao Museu Nacional do Traje, em que Ana Margarida, por ser cega, não pôde ter contacto com a exposição. Por não ser possível tocar nos objetos expostos, visto serem, na sua grande maioria, muito antigos e frágeis.

Este projeto quer, tornar a exposição permanente deste Museu "O Traje em Portugal do Séc. XVIII à atualidade", acessível a pessoas portadoras

de deficiência visual e não só, para tornar as visitas mais inclusivas.



E para isso a própria Ana Margarida, uma pessoa com deficiência visual está a costurar as recriações de peças para poderem ser mexidas e "tocadas" no futuro pelos visitantes do Museu Nacional do Traje.