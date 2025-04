Transição energética deve ser feita em paralelo com rede mais robusta

"A transição energética não pode ocorrer à margem de uma estratégia clara de investimento em rede elétrica de distribuição e transporte bem como em sistemas de armazenamento e flexibilidade do sistema elétrico", defendeu o presidente da APREN, Pedro Amaral Jorge, em declarações enviadas à Lusa, na sequência do corte de energia elétrica que deixou o país às escuras durante cerca de 11 horas, na segunda-feira, e que afetou também Espanha e parte do território francês.

Para a associação, a falha geral de eletricidade "mostrou que o caminho para um sistema elétrico mais limpo deve ser feito em paralelo com a construção de uma rede mais robusta, interligada e tecnologicamente avançada".

A APREN realçou que o objetivo de assegurar a soberania energética europeia "só pode ser alcançado com recurso a energia de fontes renováveis", defendendo três eixos fundamentais de atuação.

O primeiro, elencou, passa pelo reforço das interligações elétricas com a Europa, melhorando a conectividade entre os países, como "condição essencial para um sistema mais equilibrado e preparado para responder a situações de crise".

Adicionalmente, a associação defendeu a necessidade de aumentar a capacidade renovável europeia, reforçando a redundância do sistema e garantindo que as redes acompanham a expansão das renováveis, de modo a que a transição energética aconteça de forma "segura e eficaz".

Por último, o terceiro eixo de atuação prende-se com o investimento nas redes elétricas e na sua gestão e administração, "para que sejam capazes de integrar volumes crescentes de produção renovável e responder sem falhas a variações rápidas no consumo e na produção de eletricidade".

"Nem as renováveis estiveram na origem do incidente, nem fizeram demorar a sua resolução, conforme aliás confirmado por vários especialistas nas últimas horas", vincou Pedro Amaral Jorge.

A APREN enalteceu ainda a "rápida atuação da REN -- Redes Energéticas Nacionais, que conseguiu repor uma parte significativa do fornecimento elétrico num curto espaço de tempo, garantindo a estabilidade do sistema e evitando consequências mais graves".