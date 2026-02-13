País
Trânsito cortado na A1 em Vila Franca de Xira por risco de queda de "placar"
O trânsito na Autoestrada do Norte está cortado desde as 5h40 junto às portagens de Vila Franca de Xira, Lisboa, no sentido Sul-Norte, por causa do perigo de queda de um "placar" informativo, disse fonte da GNR.
A mesma fonte adiantou à agência Lusa que este corte da A1 implica que os automobilistas tenham de sair para a Estrada Nacional 10, que liga Cacilhas e Sacavém.
A mesma fonte acrescentou que o corte do trânsito foi decidido por precaução e, pelas 7h30, não havia ainda estimativa sobre o tempo que demorará para resolver a situação.
Tópicos