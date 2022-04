Trânsito cortado na A25 devido a despiste de camião

O trânsito na A25 está cortado desde as 5h30 da manhã desta terça-feira no sentido Guarda-Viseu. O despiste de um camião que transportava viaturas não fez vitimas, mas no local ainda decorrem trabalhos para remoção dos destroços e limpezas das vias.