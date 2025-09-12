Trânsito cortado na EN2 em Mora devido a colisão com três vítimas em avaliação

Em declarações à agência Lusa, por volta das 12:50, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que a colisão aconteceu "perto do quilómetro 475" daquela via, mesmo junto à vila de Mora, para quem vem de Montargil, no concelho de Ponte de Sor, no distrito de Portalegre.

O alerta foi dado às autoridades às 12:11 e, passados cerca de 10 minutos "o trânsito ficou interdito nos dois sentidos" da EN2, para as operações de socorro às vítimas.

"A colisão provocou três vítimas, mas ainda estão em avaliação. Uma delas estava encarcerada, mas já foi desencarcerada", explicou a mesma fonte.

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) estacionado em Évora chegou a ser mobilizado para o local, mas, entretanto, "já foi desativado", acrescentou.

O acidente mobiliza um total de 27 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre bombeiros, GNR, Serviço Municipal de Proteção Civil de Mora e INEM, com a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora e a ambulância de suporte imediato de vida (SIV) de Ponte de Sor.