Trânsito cortado na EN260 em Serpa após despiste com ferido grave e derrame de adubo

Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o alerta para o despiste da viatura pesada de mercadorias foi dado às autoridades às 06:57.

O acidente aconteceu ao quilómetro 59 da EN260, na freguesia de Vila Verde de Ficalho, e o sinistrou envolveu "o derrame na via de adubo líquido", a carga transportada pela viatura.

"A circulação rodoviária está interrompida nos dois sentidos desde as 07:35", acrescentou a fonte à Lusa, cerca das 09:15.

A pessoa que seguia na viatura e sofreu ferimentos graves foi transportada para o hospital de Beja, acompanhada pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) pertencente ao Instituto Nacional de Emergência Médica e sediada naquela unidade hospitalar.

Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que, por volta das 09:20, o trânsito permanecia cortado.

Para o sinistro foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.