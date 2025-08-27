Trânsito cortado na EN260 em Serpa após despiste com ferido grave e derrame de adubo
O trânsito está hoje cortado na Estrada Nacional 260 (EN260), que faz a ligação entre Beja e a fronteira com Espanha, após o despiste de um camião, com um ferido grave, no concelho de Serpa, revelou a Proteção Civil.
Em declarações à agência Lusa, o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo disse que o alerta para o despiste da viatura pesada de mercadorias foi dado às autoridades às 06:57.
O acidente aconteceu ao quilómetro 59 da EN260, na freguesia de Vila Verde de Ficalho, e o sinistrou envolveu "o derrame na via de adubo líquido", a carga transportada pela viatura.
"A circulação rodoviária está interrompida nos dois sentidos desde as 07:35", acrescentou a fonte à Lusa, cerca das 09:15.
A pessoa que seguia na viatura e sofreu ferimentos graves foi transportada para o hospital de Beja, acompanhada pela viatura médica de emergência e reanimação (VMER) pertencente ao Instituto Nacional de Emergência Médica e sediada naquela unidade hospitalar.
Contactado pela Lusa, fonte do Comando Territorial de Beja da GNR indicou que, por volta das 09:20, o trânsito permanecia cortado.
Para o sinistro foram mobilizados 13 operacionais, apoiados por cinco viaturas, incluindo meios dos bombeiros, GNR e INEM.