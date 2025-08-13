Trânsito cortado na EN323 entre Távora e Granjinha, distrito de Viseu
O trânsito encontra-se cortado hoje de manhã na Estrada Nacional (EN) 323, nos dois sentidos, entre as localidades de Távora e Granjinha, no distrito de Viseu, devido à ocorrência de fogos rurais na região, segundo a Guarda Nacional Republicana.
Em comunicado, a GNR dá conta do condicionamento num balanço das 10:00, no qual este é o único corte indicado.
Távora localiza-se no concelho de Sernancelhe e Granjinha do de Tabuaço.
Um incêndio rural em Tabuaço, que tem sido considerado pela Proteção Civil como uma ocorrência significativa, começou no domingo à noite na freguesia de Távora e Pinheiro.
No local encontravam às 10:15, de acordo com a página da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, 303 operacionais, apoiados por 96 meios terrestres e dois meios aéreos.