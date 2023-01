Trânsito cortado na EN4 em Montemor-o-Novo devido a colisão com seis feridos

Contactada pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central indicou que o acidente, para o qual foi dado alerta às 15:10, ocorreu ao quilómetro 75 da EN4, entre Montemor-o-Novo e Silveiras.

Segundo a mesma fonte, o sinistro provocou seis feridos, dos quais três considerados ligeiros e já transportados pelos bombeiros para as urgências do Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE).

Aquando do contacto da Lusa com a Proteção Civil, por volta das 16:40, os restantes três feridos ainda estavam "em avaliação".

Fonte do Comando Territorial de Évora da GNR adiantou também à Lusa que a estrada está cortada ao trânsito na zona do acidente, o que foi decidido pouco tempo depois da colisão, para permitir as operações de socorro.

Estas operações mobilizam os Bombeiros de Montemor-o-Novo, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), GNR, Proteção Civil Municipal e Infraestruturas de Portugal (IP), com um total de 37 operacionais, apoiados por 15 veículos e um helicóptero.