Trânsito cortado na VCI no Porto devido a despiste de camião

Lusa10 Abr, 2018, 15:50 | País

"O trânsito está cortado na totalidade no sentido descendente e está a ser desviado para o Freixo", informou a mesma fonte, que acrescentou que "no sentido ascendente (Freixo-Arrábida) há uma via livre".



Segundo a PSP, o camião, que seguia no sentido Arrábida-Freixo, desarticulou-se, ficando a ocupar as todas as vias no sentido em que seguia e deixando apenas uma via do sentido oposto desimpedida.



O alerta para o acidente foi dado às 13:15, hora desde a qual o trânsito está cortado.



A fonte não adiantou quando é que o trânsito poderá regressar à normalidade nem causas do acidente que não causou feridos.