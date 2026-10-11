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Trânsito na A1 cortado em ambos os sentidos na zona de Aveiras
O trânsito na A1 está cortado nos dois sentidos, na zona de Aveiras, após um acidente, com derrame de combustível, de acordo com um comunicado da Brisa e com a GNR.
De acordo com um comunicado da Brisa, "está cortado o trânsito na A1 ao km46, sentido Norte/Sul. O trânsito está a ser desviado pelo nó de Aveiras".
Já "no sentido Sul/Norte está cortada a via esquerda", indicou.
Contactada pela Lusa, fonte da GNR disse que o acidente, que envolveu um pesado, gerou derrame de combustível e que os trabalhos de limpeza poderão "demorar horas", não havendo ainda previsão para a sua conclusão.
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