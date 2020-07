Trânsito no IC19 cortado no sentido Lisboa-Sintra após veículo que se incendiou na zona de Queluz

O trânsito no IC19, no sentido Lisboa--Sintra, está cortado na sequência de um automóvel que se incendiou no troço que atravessa Queluz, provocando um ferido ligeiro, disse hoje fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP.