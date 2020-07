Trânsito no IC19 retomado após acidente com veículo que se incendiou

De acordo com o Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP, o trânsito foi reaberto às 20:36, após um acidente, no troço que atravessa Queluz, que cortou as três vias daquele sentido do IC (Itinerário Complementar) 19.

Os automóveis estiveram a ser desviados pela Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), através de uma entrada próxima "do local onde ocorreu" o incidente.

A polícia explicou, ao final da tarde, que o veículo que se incendiou embateu contra a parte traseira de uma outra viatura.

Uma pessoa que seguia no carro da frente ficou com ferimentos ligeiros, prosseguiu a mesma fonte.

O alerta para o acidente chegou ao Cometlis às 17:48.