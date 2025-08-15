Trânsito reaberto na EN14 após acidente com dois mortos na Maia
O trânsito na Estrada Nacional (EN) 14, que estava interrompido desde a madrugada devido a um acidente na Maia, que prococou dois mortos, reabriu cerca das 09:50, disse fonte da Brigada de Trânsito do Porto.
O alerta para o acidente foi dado às 04:36 e, de acordo com a página na Internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, no terreno encontravam-se, por volta das 10:31, seis operacionais, apoiados por duas viaturas.
O embate frontal entre três veículos ligeiros, dois de passageiros e um de mercadorias, provocou dois mortos e três feridos graves.