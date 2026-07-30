Transparência Internacional Portugal considera que Luís Neves não foi claro nos esclarecimentos

Contudo, e apesar do ministro ter respondido a questões durante quase 50 minutos, a vogal da Transparência Internacional Portugal, Ana Sirage Coimbra, no programa da Antena 1, Ponto Central, admite que os esclarecimentos não resolveram os problemas.





Ana Sirage Coimbra considera que Luís Neves, ocupando actualmente um alto cargo governativo, deveria ter procurado informação sobre o que deve ou não apresentar, em vez de ficar à espera que alguém o informe.

Ontem, na conferência de imprensa, o ministro referiu que não foi contactado ou informado pelo Tribunal de Contas que teria de entregar as declarações de rendimentos, e por essa razão não o fez.