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Transparência Internacional Portugal considera que Luís Neves não foi claro nos esclarecimentos
A Transparência Internacional Portugal ficou pouco esclarecida com as explicações do ministro da Administração Interna. Luís Neves falou ontem pela primeira vez sobre todas as polémicas que o envolvem, desde a não entrega das declarações de rendimentos à questão do atrelado emprestado ao amigo construtor.
Contudo, e apesar do ministro ter respondido a questões durante quase 50 minutos, a vogal da Transparência Internacional Portugal, Ana Sirage Coimbra, no programa da Antena 1, Ponto Central, admite que os esclarecimentos não resolveram os problemas.
Ana Sirage Coimbra considera que Luís Neves, ocupando actualmente um alto cargo governativo, deveria ter procurado informação sobre o que deve ou não apresentar, em vez de ficar à espera que alguém o informe.