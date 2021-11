Transparência Internacional. Portugal entre países com risco elevado de corrupção na Defesa

A TI publicou esta terça-feira o relatório, que avalia, a nível global, a qualidade dos controlos institucionais para gerir riscos de corrupção nas instituições de defesa e segurança.

Relativamente aos dados de 2005, Portugal registou uma evolução positiva, com destaque para as áreas temáticas de risco político e de riscos associados à gestão do pessoal. No entanto, continuam-se a registar problemas ma prevenção e mitigação de riscos decorrentes de falta de fiscalização.





Fonte: Transparência Internacional





“A Assembleia da República continua a não exercer todo o espectro de poderes fiscalizadores que são a sua prerrogativa. A Comissão de Defesa Nacional, por exemplo, não fiscaliza a ação do Ministério da Defesa Nacional com o detalhe e distância que lhe compete”, frisa Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional Portugal.

No que se refere à transparência,Segundo o relatório, “o esforço de publicação de dados pelo Ministério da Defesa Nacional no Portal da Defesa não é acompanhado pelo Estado-Maior-General das Forças Armadas, cuja presença pública é praticamente inexistente. Entre os ramos, o Exército tende a publicar mais informação, ao passo que a Força Aérea não o faz. Por fim, nenhuma das Direções-Gerais do Ministério da Defesa Nacional apresenta informação suficientemente detalhada sobre as suas atividades e boa parte da informação disponível está desatualizada”.Em relação ao reporte público de informação pela idD Portugal Defence, que gere as participações sociais que o Estado Português detém nas empresas na área da Defesa, apesar de constituir um salto qualitativo face à Empordef, continua a ser insuficiente. Sendo uma área sensível e estratégica, a Base Tecnológica e Industrial de Defesa Nacional deve obedecer a critérios apertados de reporte público.. Tanto o Conceito Estratégico de Defesa Nacional, em revisão, como o Conceito Estratégico Militar deveriam incluir secções específicas sobre prevenção e planos de mitigação de riscos de corrupção e de infrações conexas, que, como se viu até num caso recente, são absolutamente essenciais para garantir a integridade neste setor”, defende Karina Carvalho.Para a diretora executiva da Transparência Internacional Portugal, “e de comandar um processo de reflexão e de reforma institucional que absorva as potencialidades de programas como oou o próprio”.

62% dos países apresentam risco elevado

O relatório da TI revela ainda que 62 por cento dos países receberam uma pontuação global de 49/100 ou inferior, indicando um risco elevado a crítico de corrupção no setor da defesa em todas as regiões do mundo.

A pontuação média dos países do G20 é negativa: 49/100.









Fonte: Transparência Internacional

Em termos de salvaguarda contra a corrupção em operações militares, quase todos os países apresentam uma pontuação fraca. Nesta área, a pontuação média é de 16 pontos.Entre os países que têm uma pontuação particularmente baixa nesta área estão países que contribuem ou lideram grandes operações militares internacionais, como os Estados Unidos (18/100), França (10/100) ou Bangladesh (0/100).“Estes resultados mostram que a maioria dos setores de Defesa e Segurança em todo o mundo carecem de salvaguardas essenciais contra a corrupção. A corrupção no setor da Defesa mina as forças de defesa, enfraquecendo a sua capacidade de proporcionar segurança aos cidadãos, proteger as fronteiras nacionais e trazer a paz. Nos piores casos, a corrupção no sector da defesa tem o potencial de exacerbar o conflito, em vez de lhe dar uma resposta eficaz”, defende Natalie Hogg, diretora do

Corrupção no comércio de armas

O relatório dorevela que 86 por cento das exportações globais de armas entre 2016 e 2020 são originárias de países com um risco moderado a muito elevado de corrupção nos setores de Defesa.

E quase metade das importações globais de armas (49%) são feitas por países que registam um risco elevado a crítico de corrupção em matéria de Defesa.





Fonte: Transparência Internacional



Países que não permitem que os legisladores, auditores ou sociedade civil escrutinem os negócios de armas, nem fornecem dados significativos sobre a forma como escolhem as empresas a quem comprar ou se terceiros estão envolvidos.Para a TI, “”.Face o impacto devastador na vida humana e na segurança que a corrupção continua a ter através do comércio global lícito e ilícito de armas, a TI defende que “é vital que tanto os Governos exportadores como importadores tenham fortes medidas anticorrupção e que promovam a transparência no setor da Defesa”.O relatório frisa ainda que, “. Estes resultados surgem numa altura em que a despesa militar global aumentou para cerca de dois mil milhões de dólares anuais, alimentando a escala e a oportunidade para a corrupção”.é a única avaliação global da governação e dos riscos de corrupção nos sectores da Defesa.O GDI era anteriormente conhecido como o Índice de Defesa Governamental Anticorrupção. E passou por uma atualização importante para a versão de 2020, incluindo alterações à metodologia e à pontuação subjacente ao projeto. Isto significa que as pontuações globais dos países desta versão de 2020 não podem ser comparadas com as pontuações dos países das iterações anteriores.