Transporte de doentes. Liga dos Bombeiros pediu reunião urgente à ministra da Saúde

Foto: Nuno Patrício - RTP

Em causa, as dificuldades que estão a ser registadas no transporte de doentes. Algumas ambulâncias chegam a demorar cerca de meia hora, só para perceber para que hospital se devem dirigir. Isto já com o doente dentro da ambulância, em casa ou no local do sinistro. Tudo por causa da recente reorganização das urgências.