Transporte de emergência operado pela Força Aérea. Oficiais das Forças Armadas estranham decisão

O serviço de transporte aéreo de emergência médica será assegurado por aeronaves e equipas médicas da Força Aérea Portuguesa.Em comunicado conjunto, os Ministérios da Defesa Nacional e Saúde adiantam que esta foi a solução "encontrada pelo Governo" até que o Concurso Público Internacional para a contratação do Serviço Helicópteros de Emergência Medica "obtenha o visto do Tribunal de Contas" e possa ser operacionalizado "nas melhores condições de segurança".Carlos Marques, da Associação de Oficiais das Forças Armadas, tem dúvidas que haja efetivos suficientes, mas não só.O concurso, lançado em novembro de 2024, foi adjudicado em março à Gulf Med Aviation Services, com sede em Malta, e que conseguiu o contrato de 77,7 milhões de euros por cinco anos.A empresa, que venceu o concurso, não tinha nenhum helicóptero da emergência médica apto a voar 24 horas a partir de 1 de julho, dia em que deveria iniciar-se o trabalho dos quatro aparelhos fornecidos pela nova empresa que ganhou o concurso.A RTP apurou que os dois primeiros helicópteros deverão chegar no início de julho, mas que estes vão ter um tempo limitado de voo por motivos de segurança. A situação poderia mesmo arrastar-se até ao final de agosto, o que levou o INEM a oficializar um pedido à Força Aérea na passada semana.À Antena 1, o presidente da Associação dos Oficiais das Forças Armadas coloca a questão da capacidade de resposta em termos de recursos humanos e de formação adequada aos contornos da missão.