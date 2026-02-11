Em direto
Transportes de Coimbra condicionados devido ao apoio às evacuações

Os Serviços Municipalizados de Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) avisaram hoje que a circulação se encontra condicionada em algumas linhas devido à necessidade de apoiar a operação de evacuações preventivas.

Em comunicado, os SMTUC explicaram que "estão a apoiar a operação de evacuações preventivas em curso no concelho, na sequência do agravamento da situação hidrológica do rio Mondego e das medidas de proteção de pessoas e bens determinadas pelas autoridades de proteção civil".

Foram mobilizados "meios e recursos para apoio no transporte e na resposta operacional associada às evacuações, o que está a provocar perturbações no normal funcionamento da rede de transportes urbanos", sublinhou.

Segundo os SMTUC, estão temporariamente suspensas as linhas 11, 13, 23C, 201 e 223.

A circulação está a fazer-se de forma condicionada nas linhas 4, 5, 6, 7, 7T, 14, 14T, 21, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 103 e 221, "podendo verificar-se atrasos e alterações de percurso, em função da evolução da operação no terreno e dos condicionamentos de trânsito", acrescentaram.

