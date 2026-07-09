Transtejo chega a Algés ainda sem certezas do abate previsto de quatro navios

“Temos factos evidentes dos milhares de pessoas que moram na margem sul, nomeadamente em Almada e trabalham em Oeiras e em Lisboa, e que usam muito o autocarro e o comboio para vir para este lado da fronteira entre Oeiras e Lisboa”, diz Rui Rei, ao considerar que esta ligação da Transtejo “é muito mais eficiente e muito mais rápida para as pessoas”.







O arranque acontece por volta das 16h30 desta quinta-feira, a tempo de servir os festivaleiros do NOS Alive - haverá inclusive viagens gratuitas no final da noite para a Trafaria e para Cacilhas e Cais do Sodré





Entrevista de Rui Rei à RTP Antena 1

Abate de navios? “Vamos ultrapassar todas as dificuldades”

A ligação fluvial no rio Tejo que era um “triângulo” passará a ser um “quadrado”. A Transtejo inicia esta quinta-feira um prolongamento da travessia Trafaria - Porto Brandão - Belém. A nova paragem será na Doca de Pedrouços, em Algés.”, explica Rui Rei, presidente da Transtejo, sublinhando ao mesmo tempo que há umaEm declarações à RTP Antena 1, assume que será dadapara “começar a testar a operação, a necessidade dos passageiros”. E não esconde ambição de ser uma alternativa aos autocarros e aos comboios que atravessam a Ponte 25 de abril.Passados estes dias focados no evento, a Transtejo vai “testando e afinando a oferta” nos seis meses de experiência.Segundo o responsável da empresa fluvial, para que a Doca de Pedrouços recebesse barcos, foi colocado um pontão na água e ainda um passadiço para ligá-lo à terra. Foi ainda preparada uma infraestrutura para os passageiros aguardarem pelos navios.Continua por resolver a situação de quatro navios convencionais que a Transtejo tem obrigação de abater, no âmbito dos dez navios elétricos que recebeu.Rui Rei nunca escondeu estar contra, dizendo, em novembro do ano passado à RTP Antena 1, que era precisa “muita cautela” no abate por causa dos “compromissos” da empresa. Já este ano, ao Eco, assumiu de forma mais clara que a frota atual só será suficiente para todos os destinos que estão a ser estudados (como Parque das Nações, Alhos Vedros, Moita e Alcochete) se “não formos obrigados a abater barcos”.Sem explicar se o prazo mudou,. Apesar da insistência, apenas revela estar “absolutamente convencido que, em conjunto, vamos encontrar as melhores soluções para continuar a prestar este serviço”.e entregar a melhor oferta, e os nossos clientes vão ficar cada vez mais satisfeitos connosco."Para já, Rui Rei diz que estará pronto um segundoreparado, para servir como reserva no serviço. Trata-se de barcos que transportam automóveis.