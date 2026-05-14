Abate de mais quatro navios da Transtejo avança até ao final do ano apesar da oposição

Abate de navios? "Acho prematuro"

Carlos Costa sublinha a importância de manter barcos convencionais, para cobrir eventuais falhas na frota elétrica. Concordando que é preciso avançar para uma renovação dos barcos mais antigos - os chamados cacilheiros -, diz também que é preciso ter novas embarcações. E enquanto não vêm, afirma que é cedo para avançar com mais abates.