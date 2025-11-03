"Barreiro necessita de mais oferta". Presidente da Transtejo quer estabilizar antes de reforçar

“Voltam a ser completos os horários em todas as ligações, nomeadamente na ligação de Cacilhas que era a que tinha maiores constrangimentos”, garantiu Rui Rei, que começou o mandato no último mês. Entrevista completa do presidente da Transtejo à Antena 1





Sobre a hipótese de retirar cacilheiros, o presidente da Transtejo é cauteloso e não antevê que isso aconteça, embora revele que há conversações sobre o tema.

O dirigente fala de um potencial de crescimento de passageiros, até porque antevê um recorde na procura no final do ano, com mais de 25 milhões de passageiros.





Este mês passam a ser quatro navios elétricos a navegar no Rio Tejo, três na ligação do Seixal e um em Cacilhas, que começou esta segunda-feira.O objetivo é acrescentar em dezembro mais um barco elétrico entre Cacilhas, em Almada, e o Cais do Sodré, em Lisboa, passando a ser dois elétrico e um a diesel. Também se prevê navios elétricos no Montijo., sublinha.Reconhecendo a elevada procura, “o Barreiro necessita dentro em breve de mais oferta”, apontou Rui Rei.“Nesta fase não teremos navios elétricos, mas não quer dizer que em breve não mostremos aos barreirenses o que é a experiência com um navio elétrico” até ao fim do ano, sem ser com uma carreira regular, revelou.Completada a chegada de dez barcos elétricos e estabilizados os problemas de carregamento, Rui Rei aponta para o lançamento do novo contrato de manutenção no início do próximo ano.