Transtejo com mais barcos repõe horários entre Lisboa e Cacilhas com 38 novas carreiras



Passageiros no terminal fluvial de Cacilhas, em Almada

Oito navios elétricos a navegar, dois de reserva

, refere fonte oficial à Antena 1, que esclarece que passa a existir uma frota mista de navios elétricos e a diesel.Durante vários meses, para fazer face a limitações operacionais, a operadora anunciou sucessivos ajustes de horários em várias ligações. No caso de Cacilhas, entre as 6 horas e as 11 horas, partiam quatro barcos por hora para o Cais do Sodré, número que se repetia no sentido inverso das 15 horas às 19 horas.Os “ajustes programados”, como a Transtejo classifica, atingiram no ano passado um recorde de 10.258 viagens, uma subida de 50 por cento em relação em 2023, representando a maior parte das 12.474 supressões registadas pela empresa.Além de alterações habituais em períodos de férias, “verificou-se a necessidade de realizar ajustes adicionais” ao longo do ano, especialmente na ligação fluvial de Cacilhas,, esclarecia a empresa.Em setembro, a secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Pinto Dias, defendeu no Parlamento que os mais de dez mil ajustes programados eram “mudanças de horários” e não supressões, considerando apenas como supressões cerca de duas mil ocorrências e não 12 mil.“Daquela notícia de 12 mil supressões, dez mil dessas foram mudanças de horário”, referiu. “Sobram duas mil, metade das registadas em 2023”, afirmou Pinto Dias.Os números que a Antena 1 avançou há dois meses foram transmitidos pela Transtejo, números que voltaram a ser referidos como supressões no relatório e contas da empresa de 2024, publicado já depois da notícia.São cinco as ligações fluviais do grupo Transtejo: Montijo – Cais do Sodré (Lisboa); Seixal - Cais do Sodré; Cacilhas (Almada) - Cais do Sodré; Trafaria (Almada) - Porto Brandão (Almada) - Belém (Lisboa); Barreiro - Terreiro do Paço (Lisboa).Na mesma audição no Parlamento, a secretária de Estado explicou que a Transtejo pretende ter a navegar oito dos dez navios elétricos (já chegaram todos), ficando dois de reserva. Os oito estarão ao serviço das ligações de Cacilhas, Seixal e Montijo., afirmou Cristina Pinto Dias, referindo-se ao Barreiro e à Trafaria.A governante assegurou também que já estão resolvidos os problemas de carregamento de navios elétricos que marcaram o arranque dessa operação na ligação fluvial do Seixal.