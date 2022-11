Transtejo/Soflusa alvo de ataque informático mas transporte de passageiros decorre com normalidade

"Apesar dos sistemas operacionais da TTSL terem sido afetados, permanecendo `offline`, ainda, a informação ao público em tempo real, a operação de transporte de passageiros está a decorrer com normalidade, em todas as ligações fluviais", revela a empresa em comunicado.

Na nota, a empresa adianta que, desde o ataque informático, ocorrido no sábado, tem estado a trabalhar com as autoridades competentes, nomeadamente com a Polícia Judiciária e com o Centro Nacional de Cibersegurança, e será apresentada "a competente queixa-crime".

A TTSL refere ainda que "não existe qualquer evidência que este ataque tenha permitido aceder ilegitimamente a dados pessoais de clientes".

A Transtejo é responsável pelas ligações do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria/Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa.

Esta empresa partilha o conselho de administração com a Soflusa, responsável pela travessia entre o Barreiro, no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Paço, em Lisboa.