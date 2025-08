Três aviões e sete helicópteros fora de serviço por falta de peças adicionais

Mário Raposo - RTP

O combate aos incêndios em Portugal podia contar com mais uma dezena de aeronaves. Três aviões e sete helicópteros da Força Aérea tinham condições para reforçar o dispositivo.



No entanto, isso só não acontece, porque o Estado não comprou os kits, com as peças para adaptar os aparelhos a esta missão.



A Força aérea comprou em 2022 seis helicópteros médios, os UH-60 Black Hawk, e no ano passado decidiram comprar mais três. O contrato já previa a aquisição de um conjunto de baldes.



As primeiras duas aeronaves chegaram ao país em 2023, mas só se prevê que comecem a combater os incêndios no próximo ano.