Três concelhos do distrito de Faro em perigo máximo de incêndio

O Instituto colocou também mais de 40 concelhos dos distritos de Leiria, Santarém, Castelo Branco, Coimbra, Viseu, Guarda, Portalegre, Beja e Faro em perigo muito elevado de incêndio.

Mais de 60 concelhos dos distritos de Viseu, Guarda, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja, Évora e Faro estão também hoje em perigo elevado de incêndio.

Segundo o IPMA, o perigo de incêndio rural vai manter-se muito elevado em algumas regiões pelo menos até segunda-feira.

O perigo de incêndio rural determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas 24 horas anteriores.

O IPMA prevê para hoje no continente céu pouco nublado ou limpo, vento fraco a moderado e pequena descida da temperatura mínima e pequena subida da máxima, em especial na região Sul.

As temperaturas mínimas vão variar entre os 09 graus celsius (Bragança) e os 19 (Portalegre e Faro) e as máximas entre os 23 (Aveiro e Viana do Castelo) e os 34 (Évora).