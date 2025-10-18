Três concelhos em risco máximo de incêndio e cerca de 100 em perigo muito elevado

O IPMA colocou sob este aviso os concelhos de Figueira de Castelo Rodrigo, no distrito da Guarda, Oliveira do Hospital e Pampilhosa da Serra, no distrito de Coimbra.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, cerca de uma centena de concelhos do interior norte e centro e Algarve estão em perigo muito elevado de incêndio rural.

O perigo de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo. Os cálculos são obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

O IPMA prevê para hoje céu pouco nublado ou limpo, tornando-se gradualmente muito nublado a partir do meio da manhã, de norte para sul, com possibilidade de ocorrência de chuva fraca e dispersa no litoral Norte e Centro a partir do fim da tarde, mais provável no Minho e Douro Litoral.

O vento soprará fraco a moderado predominando do quadrante sul, por vezes forte (até 40 km/h) nas serras algarvias até ao fim da manhã, e nas terras altas do Norte no final do dia.

Prevê-se uma pequena subida de temperatura no litoral Norte e Centro, em especial da máxima.

As temperaturas máximas vão oscilar entre os 21 graus Celsius na Guarda os 30 em Santarém, Setúbal, Évora