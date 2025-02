Miguel A. Lopes - Lusa

O coordenador da Frente Comum explica que o objetivo da greve é alertar o Governo para a valorização as carreiras dos Técnicos Superiores, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais.



Quinta e sexta-feira devem ser dias mais com mais constrangimentos para o público.Sebastião Santana dá como exemplos as greves dos trabalhadores das Finanças, Segurança Social e, na sexta-feira, das escolas.