"Três em Linha" concilia vida dos cidadãos

O programa propõe que patrões e sindicatos aprofundem questões como os horários de trabalho para pais que têm filhos menores de 12 anos ou a licença parental inicial do pai.



Quanto ao Estado, vai tentar dar o exemplo através de uma medida relacionada com o primeiro dia de aulas, como conta o jornalista João Vasco.



As licenças parentais estão em discussão no parlamento e o Governo garante que as vai apoiar.



O programa “Três em linha" é apresentado esta quarta-feira.