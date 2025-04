Três em quatro motoristas de TVDE têm português como língua materna, 19% são do sul da Ásia

Nos dados adiantados à Antena 1, o Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT) atualiza, agora com mais informações, o retrato do setor TVDE que já apresentado há um mês, quando lançou uma plataforma de dados com a Uber e a Bolt.No mais recente retrato, relativo a março, estavam ativos 37.495 motoristas, sendo 90% homens e 10% mulheres.

Há motoristas de 98 nacionalidades a trabalhar no país, a maioria portugueses. Um quinto dos motoristas tem nacionalidade brasileira e um décimo vem da Índia.







<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/22469608/thumbnail" width="100%" alt="map visualization" />







Analisando os dados do IMT, conclui-se que mais de 76% dos condutores tinham o português como língua materna, ou seja, três em cada quatro motoristas.







<img src="https://public.flourish.studio/visualisation/22474658/thumbnail" width="100%" alt="table visualization" /> Dos mais de 37 mil motoristas ativos, 31% tem entre 30 e 49 anos e 28% entre 40 e 49 anos. Dos mais de 37 mil motoristas ativos, 31% tem entre 30 e 49 anos e 28% entre 40 e 49 anos.





No mês passado, eram mais de 34 mil veículos com licença ativa, sendo que 67% são veículos de combustão e 33% são elétricos ou híbridos. A maioria (62%) ds carros TVDE tinham menos de cinco anos.







c/ Gonçalo Costa Martins - Antena 1