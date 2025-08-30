Três empresas contrataram 177 milhões com o Estado para combate aéreo aos fogos
Só três empresas de meios aéreos contrataram este ano com o Estado 177 milhões de euros para combate aos incêndios. A maioria dos contratos são válidos até 2027.
A Helibravo, envolvida numa investigação em Portugal por alegada viciação de concursos e a HTA. A informação é avançada pelo jornal Público.
Em quarto lugar, surge a Gesticopter, alvo de buscas da PJ.
A empresa, que pertence a um cunhado do ministro Leitão Amaro, não tem qualquer certificado para operar em Portugal e subcontrata uma empresa de leste.