Três empresas contrataram 177 milhões com o Estado para combate aéreo aos fogos

Só três empresas de meios aéreos contrataram este ano com o Estado 177 milhões de euros para combate aos incêndios. A maioria dos contratos são válidos até 2027.

São a Agro-Montiar que faz parte de um grupo condenado em Espanha, num processo de manipulação de mercado e combinação de preços no aluguer para combate a fogos.



A Helibravo, envolvida numa investigação em Portugal por alegada viciação de concursos e a HTA. A informação é avançada pelo jornal Público.



Em quarto lugar, surge a Gesticopter, alvo de buscas da PJ.



A empresa, que pertence a um cunhado do ministro Leitão Amaro, não tem qualquer certificado para operar em Portugal e subcontrata uma empresa de leste.