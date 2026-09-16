Três feridos em choque de camião com comboio em Alcáçovas

(em atualização)





A colisão entre um comboio de passageiros e um veículo pesado de mercadorias aconteceu pouco antes das duas horas da tarde e provocou três feridos, um dos quais em estado grave, segundo a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.





O ferido grave é o condutor do camião, os dois feridos ligeiros são o maquinista e o revisor do comboio. Entretanto, um helicóptero do INEM esteve no local e já levantou com o ferido grave em direção a um hospital de Lisboa.





No local estão duas dezenas de operacionais, entre elementos dos bombeiros, GNR e INEM, apoiados por sete viaturas de socorro.





O acidente fechou a linha entre Alcáçovas e Vila Nova da Baronia.





"O comboio que transporta passageiros abalroou o pesado de mercadorias na passagem de nível de Almargia", situada entre Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, e Vila Nova da Baronia, no vizinho município de Alvito, indicou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alentejo Central.





A mesma fonte indicou que o acidente aconteceu numa passagem de nível particular.