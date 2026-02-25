Três feridos em tiroteio na Rua do Benformoso em Lisboa

Os feridos são três homens com idades entre os 29 e os 43 anos, um dos quais foi transportado para o Hospital de São José. Sofreu ferimentos no tórax e foi entretanto submetido a uma intervenção cirúrgica.





As outras duas vítimas sofreram ferimentos, mas sem risco de vida. Até ao momento não houve detenções.

Segundo a agência Lusa, a polícia já terá identificado um suspeito, mas a matrícula do carro de onde foram disparados os tiros ainda é desconhecida das autoridades.





Os factos foram já reportados ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, tendo sido apreendida uma arma, segundo apurou a RTP. A PSP também reforçou o policiamento no local.

