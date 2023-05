Três fiscais da EMEL terão agredido um homem em Lisboa

A EMEL anunciou já a avertura de um inquérito para apurar "responsabilidades disciplinares".



A PSP confirma ter identificado os funcionários da EMEL envolvidos na alegada agressão.



A vitima foi assistida no local pelo INEM e foi depois transportada para o Hospital de S.José com ferimentos na boca e no nariz.